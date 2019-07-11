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Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar restore edilip turizme kazandırılacak

Tarsus Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve kaderine terk edilen kervansaray ve külliyeleri, restore ettirmek için çalışmalara başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
Tarsus’taki 700 yıllık kervansaraylar restore edilip turizme kazandırılacak

Tarsus Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve kaderine terk edilen kervansaray ve külliyeleri, restore ettirmek için çalışmalara başladı.


Tarsus Belediyesi ile Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmaları sonucu İpek Yolu güzergâhı üzerindeki 14. ile 15. yüzyılları arasında inşa edildiği tahmin edilen kervansaray ve külliyeler restore edilecek.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görevli yüksek inşaat mühendisi Mustafa Bütüner ve yüksek mimar Utku Utkan ile birlikte kaderine terk edilen kervansarayları yerinde inceledi. Eskişehir, Sarışıh ve Kozoluk mahallerinde bulunan kervansarayları inceleyen heyet, fotoğraf ve not alarak, yapılacak restorasyon çalışması öncesi bilgi topladı.


Tarsus’un tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması ve turizme kazandırılması amacıyla çalışmalara hız vereceklerini belirten Başkan Bozdoğan, “Yıllardır kimsenin ilgilenmediği ve kaderlerine terk edilen kervansaraylar konusunda hassas davranıyoruz. Tarsus, turizm açısından gelişime açık bir bölge. Kervansarayların otantik görüntüsünü bozmadan restore edilip, turizmi canlandırmak hedeflerimizdendir. Bunun yanı sıra bu çalışmayla birlikte bölge halkının ekonomisine de katkı sağlamış oluruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:58
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