Tarsus’ta uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik SuçlarlaMücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliyigözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.İ(20), C.D (21) ve H.Y (18) tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbestbırakıldı.

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