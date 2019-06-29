Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılanuyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılanuyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda H.G. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet terazi, 1 adet av tüfeği, 614 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının yapılması için ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.