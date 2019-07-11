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Tarsus’ta Ücretsiz Mobil Mamografi aracı görevine başladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meme kanseri hastalığına erken teşhis konulabilmesi adına oluşturulan mobil mamografi hizmete girdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:38
Tarsus’ta Ücretsiz Mobil Mamografi aracı görevine başladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meme kanseri hastalığına erken teşhis konulabilmesi adına oluşturulan mobil mamografi hizmete girdi.


Tarsus’takanser hastalığına erken teşhis konulabilmesi adına oluşturulan gezici meme kanseri tarama mobil aracı Tarsus Kaymakamlığı bahçesinde yapılan tanıtım toplantısının ardından hizmete girdi.


İlçe merkez ve bağlı mahallelerde 40-69 yaşa aralığındaki kadın yönelik hizmet vereceğini ifade eden Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, “Mobil araç Türkiye’de ilçe bazın bir ilk araç olma özelliğini taşıyor. Hastalıkla mücadele erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Meme kanserinin erken teşhisin de ise Mamografi çekimleri önemli bir teşhistir. Bu nedenle bu araç merkez ve kırsal mahallelerde mobil olarak gezici hizmet verecektir. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.


Mobil Mamografi aracının yapılan tanıtımına, Tarsus KaymakamıYüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, Tarsus İlçe Sağlık Başkanı Orhan Acer, Tarsus Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ahmet Sarman, Tarsus Müftüsü Ali Can ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:38
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