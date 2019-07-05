0553 313 94 23

Tarsus’ta tespit edilen sorunlar, ekiplerin çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın kırsal ve ova mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit edilen sorunlar, ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuluyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Tarsus’ta tespit edilen sorunlar, ekiplerin çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın kırsal ve ova mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit edilen sorunlar, ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuluyor.


Yaklaşık 1 aylık süre içerisinde, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen belde ve köyleri belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Bozdoğan, gittiği her yerde muhtarlar ve vatandaşlar ile toplantı yaptı. Bozdoğan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlardan yöreleri ile ilgi sorun ve istekler konusunda bilgiler alarak, acil yapılması gerekenleri sıraya koyup, önem arz eden eksiklikleri gidereceklerini ve sorunları ivedilik ile çözmek için çalışmalar yürüteceklerinin sözünü vermişti. Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda planlanan program dahilinde, Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay’ın koordinesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 137 mahallede hizmet atağına geçti. Ekipler verilen talimatlar doğrultusunda, bir yandan tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ve halkın istekleri doğrultusunda çalışmalar yürütürlerken, bir yandan da Belediye whatsapp ihbar hattına gelen şikayetleri değerlendirerek, gerekli çalışmalarda bulunuyorlar.


Hizmete talip olurken Tarsus’u bir bütün olarak değerlediklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, "Kent merkezi ya da uzak noktası diye bir ayrımımız yok. Kentimizde yaşayan herkese eşit hizmet anlayışını benimseyen bir yönetim olarak, kentimizin sınırları içerinde yer alan her bir metre kareye ayrım yapmadan kent kimliğine, kültürüne, tarihine uygun şekilde doğaya saygı çerçevesinde gereken her hizmeti yapacağız. Bunu yaparken kentimizde sağlık ve sosyal yaşamı önemseyerek sağlıklı yaşlanmanın önünü açacağız. Değerlerimizi ortaya koyarak kent kimliğini ön plana çıkaracağız. Bunu hep söylüyorum, kendi menfaatini düşünmeden bu kent için kim faydalı bir hizmet yapmış, kim taş üstüne taş koymuş, kim iyi niyetle yaşadığı şehir için adım atmış çaba sarf etmiş ise Allah ondan razı olsun. Neolitik Çağ’dan bu yana süre gelen tarihi kimliği ile Roma İmparatorluğu döneminde Kilikya’nın başkentliğini üstlenmiş, ilklerin kenti unvanını taşıyan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kentimizi, ülkemize ve dünyaya en güzel şekilde tanıtacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Tarsus’un önemini çok iyi biliyoruz, Tarsus tarih açısından, gelecek açısından çok büyük bir değerdir ve hiçbir değer kentimizden önde gelemez. Ne makam ne mevki ne para ne de siyaset Tarsus bunların hepsinin önünde gelir. Bu bilinçle onurlu bir şekilde kentimize hizmet edeceğiz, bu hizmetlerimiz karşısında, halkımızdan tek bir beklentimiz vardır,o da Allah razı olsun cümlesini bizim için gönül rahatlığı ile kullanabilmeleridir, başka hiçbir beklentimiz olamaz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
    1. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    2. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    6. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    7. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    8. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    11. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    12. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    13. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    14. En fazla kaybettiren BES fonları
    15. Acıgöl’de uyuşturucu taciri 1 kişi..
    16. Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi..
    17. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    18. En fazla kazandıran BES fonları
    19. Seyyar piyangocu biletlerini otobüste..
    20. Kayserispor’da 7 futbolcu idmanda yoktu
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik