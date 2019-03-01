0553 313 94 23

Tarsus’ta tefecilere operasyon yapıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aranan 15 kişiden 14’ü gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 15:59
Tarsus’ta tefecilere operasyon yapıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aranan 15 kişiden 14’ü gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ’silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik yapmak’ iddiasıyla 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin arandığı bildirildi.

 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, alacak verecek defterleri, çok sayıda senet ve yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:59
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    1. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    3. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    4. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    5. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    6. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    7. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    8. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    9. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    10. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    11. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    12. Toyota Supra yok sattı
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    15. Yıldırım Demirören'in TFF..
    16. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    17. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    18. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    20. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var