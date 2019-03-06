Tarsus’ta tefeci operasyonunda 9 tutuklama Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ’silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik yapmak’ iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, alacak verecek defterleri, çok sayıda senet ve yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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