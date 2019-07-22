Tarsus’ta Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi

Tarsus Belediyesi tarafından 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalıştayı düzenlendi. Toplantıda belediyenin yapacağı yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Stratejik Plan Koordinatörü Ender Horata moderatörlüğünde meclis binasında düzenlenen toplantıya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlar ile ilçede faaliyet gösteren oda temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tarsus Belediyesi’nin 5 yıllık dönem içerisinde yapmak üzere planlayacağı faaliyet, proje ve yatırımlar belirlenmek üzere analizler yapıldı. Bu analizler sonucunda belediyenin geleceğe bakışını belirleyecek misyon ve vizyon değerlendirmesi yapılacak.

Stratejik amaç ve hedeflerinin belirleneceği 4 aşamalı çalıştayın üçüncü toplantısında ise kırsal kalkınma, kent güvenliği, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kültür ve turizm, kentsel gelişim konularını içeren Tarsus Belediyesi’nin en önemli çalışmaları hakkında fikir tartışılması yapıldı. Bu bağlamda yıllık performans programlarıyla beraber 2020’den itibaren yapılacak proje ve yatırımlar hayata geçirilecek.