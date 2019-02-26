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Tarsus’ta silahla yaralama

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:26
Tarsus’ta silahla yaralama

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. adlı şahıs, Şehit İsak Mahallesi Cetvel Köprü civarında yaya olarak ilerlediği sırada silahlı bir kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli M.K.K polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:26
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