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Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi Milliye şehitleri anıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen programda, Çeliktaş müfrezesi komutanı Molla Kerim ve Kuva-yi Milliye şehitleri anıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi Milliye şehitleri anıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen programda, Çeliktaş müfrezesi komutanı Molla Kerim ve Kuva-yi Milliye şehitleri anıldı.


Tarsus’un kurtuluşunda en ön safta yer alan şehit Molla Kerim ve silah arkadaşları, Yarenlik alanında düzenlenen törenle anıldı.Etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Kuvayi Milliye Derneği üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Bozdoğan, bu ülkenin kolay kurulmadığını belirterek, "Bu ülke kurulurken acı vardı, gözyaşı vardı, kan vardı. Bütün mazlum ülkelere örnek olan büyük bir destandı Kurtuluş Savaşımız. Bununla ilgili de özellikle Atatürk’ün kurtuluş bayrağını Sivas Kongresindeki temsili heyeti Tarsus’ta 9 tane müfreze seçmişti. Bu müfrezelerden bir tanesi de Sinan Tekelioğlu’nun atadığı Molla Kerim Çeliktaş’tı ve onu Tarsus’un komutanı yaptı. Molla Kerim, cesur, vatanı için ölümün üzerine giden, güçlü ve aynı zamanda iyiliksever bir insandı. Lakabını uzun süre Fettah olarak kullandı. Yol açan anlamına gelen Fettah ismini kullandı. Pozantı’nın kurtuluşundan Kavaklı Han’ın zaferinde Çağdan ve Belemedik’teki kuşatmalardaki en etkili isimdi. Pozantı’nın kurtuluşundan sonra geriye gelirken Tarsus’ta Fransızlar milis kuvvetler tarafından ablukaya alınmıştı. Bu ablukadan bir türlü çıkamıyorlardı. Mersin’den istedikleri destek gelmiyordu ama Adana’dan gelen 2000 kişilik Fransız gidişte tüm köyleri ve insanları yakıp yıkmıştı. Bunlar geldiğinde yerli işbirlikçileriyle birlikte o kadar fazla direnmesine, o kadar fazla savaşmasına rağmen Molla Kerim’i esir ettiler ve Bac Köprüsünde arkadaşlarıyla birlikte şehit ettiler. 14 Ekim 1954 yılında Demirtaş’ta açılan okula Kerim Çeliktaş ismi verildi ve bir mahalleye Şehit Kerim ismi verildi.Kurtuluş Savaşımızın bu kahramanına ve vatanı uğrana canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" dedi.


Konuşmalarının ardından Nazım Hikmet’in şiirlerini seslendiren Turan Alıcı Kültür Sanat Merkezi Topluluğu Kurtuluş Destanı ile ilgili müzik dinletisi sundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
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