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Tarsus’ta ’migren’ söyleşisi

Nöroloji Uzmanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Tarsus’ta ’migren’ söyleşisi

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Ar ve Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Erdal Yayla, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında, günümüzün en yaygın beyin hastalığı olan, migren ve tedavisi hakkında söyleşi verdi.


Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Tarsus Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Güner Baykal Salonunda gerçekleştirildi. Söyleşiye, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Füsun Kaleli, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Erdal Yayla, Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Ar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantıda, migren rahatsızlığı, migrene neden olan durumlar, genetik durum ve tedavi yönetimleri üzerine katılıcılara bilgiler aktarıldı. Söyleşi öncesi konuşan Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, zamanın insandan alıp götürmek konusunda oldukça cömert davrandığını söyleyerek, "Yıllar bizde aldıklarını geri vermiyor. Baş ağrısı denince akla ilk gelen beyin tümörleri oluyor. Oysa Migren baş ağrılarının en sık nedenlerinden birisidir ve beyin hastalıklarında en yaygın olanıdır. Öyle ki ülkemizde her beş kadından ve her on erkekten birisinde migren hastalığı mevcuttur. Bu bağlamda belediyemiz ve kent konseyinin birlikte yürüttüğü bu çalışmada uzman doktorlarımız migren ve doğru tedavi yöntemleri konusunda bizlere son gelişmeleri aktaracaklar" dedi.


Konuşmaların ardından söyleşi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
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