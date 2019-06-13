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Tarsus’ta mahalleli beklediği asfalta kavuştu

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Altaylılar Mahallesi’ndeki yolun asfaltlandığı bildirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:57
Tarsus’ta mahalleli beklediği asfalta kavuştu

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Altaylılar Mahallesi’ndeki yolun asfaltlandığı bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde Kadir Gecesi’nde Tarsus’ta muhtarlar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den, Altaylılar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan asfalt talebinde bulunmuştu. İki hafta gibi kısa bir süre içerisinde ekipleri harekete geçiren Seçer, muhtarlar toplantısında verdiği sözü tutarak, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi’ne asfalt dökümünü yaptırdı.


Menfezin altındaki su kaçağından dolayı zamanla suyun geçtiği noktalarda çökmeler meydana gelen yolda, ekipler tahribatları gidermek adına hızla çalışmalarını sürdürüyor. 15 kişilik bir ekip ile yol çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 200 metrelik bir yolda asfalt dökümü yapıyor.


Ekiplerin sıcak asfalt dökümünü tamamlamalarının ardından, yol trafiğe açılacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:57
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