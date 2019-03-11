Tarsus’ta hükümlülerin hünerleri sergileniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuk, gençlik ve kadın hükümlülerin katıldığı kurslarda ürettikleri el sanatları ürünleri görücüye çıktı.

Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümler için açılan el sanatları, ahşap boyama, örgü bebek yapımı, mefruşat ve çeyiz ürünleri, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonunda sergilenecek.

"Açılan 72 kursa 776 çocuk katıldı"

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, açılan meslek kursları ile birlikte Çocuk ve Gençlik, Kadın Kapalı Cefa İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu yükümlü ve hükümlülere, sorumluluk alma bilincini geliştirerek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırıp, yaşama hazırlama gayesinde olduklarını söyledi. Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Kurumu bünyesinde 12-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar ve 18-21 yaş aralığındaki gençler bulunduğunu hatırlatan Kılıç, “Kurumumuzda bulunan suça sürüklenen çocukların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bugüne kadar 72 tane kurs açılmış olup, bu kurslara 776 çocuğumuz katılmış ve kurslarda başarılı olanlara başarı belgesi verilmiştir. Kurumumuzda bugüne kadar badminton, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, satranç, bağlama eğitimi, uygulamalı tiyatro, yağlı boya resim, berberlik, dokuma konfeksiyon makineci, ev tekstili ürünleri hazırlama, kağıt çiçek, meydancı, üniforma görevlisi, Kur’an 1. ve 2 kademe okuma yazma kursları açılmıştır" dedi.

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız"

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan suça sürüklenen çocukları ruhen ve bedenen sağlıklı birer birey haline getirmeyi, insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kılıç,"Sorumluluk alma bilincini geliştirerek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırıp, yaşama hazırlama gayesiyle faaliyetlerimizde yürütmekteyiz. Çocuklarımızın suça sürüklense de suç işlese de bizim çocuklarımız. Kurumumuzda devam eden dokuma konfeksiyon makineci, ev tekstili ürünlerihazırlama, yağlı boya resim kurslarında, çocuklarımızın meslek edinme ve sanatsal bir faaliyet yapma amacıyla katılmış oldukları kurslarda ürettikleri ürünler burada sergilenmektedir” diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise her hafta pazartesi günü kurulan ‘Hanım Eli’ pazarında tutuklu yükümler ve hükümlülerin yaptığı el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve satılması noktasında stant vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sergi açılış törenine Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, diğer daire amir müdürleri, Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcı, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mazlum Özalp, Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Palancı, hakim ve savcılar katıldı.