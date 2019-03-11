0553 313 94 23

Tarsus’ta hükümlülerin hünerleri sergileniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuk, gençlik ve kadın hükümlülerin katıldığı kurslarda ürettikleri el sanatları ürünleri görücüye çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Tarsus’ta hükümlülerin hünerleri sergileniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuk, gençlik ve kadın hükümlülerin katıldığı kurslarda ürettikleri el sanatları ürünleri görücüye çıktı.


Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümler için açılan el sanatları, ahşap boyama, örgü bebek yapımı, mefruşat ve çeyiz ürünleri, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonunda sergilenecek.


"Açılan 72 kursa 776 çocuk katıldı"


Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, açılan meslek kursları ile birlikte Çocuk ve Gençlik, Kadın Kapalı Cefa İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu yükümlü ve hükümlülere, sorumluluk alma bilincini geliştirerek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırıp, yaşama hazırlama gayesinde olduklarını söyledi. Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Kurumu bünyesinde 12-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocuklar ve 18-21 yaş aralığındaki gençler bulunduğunu hatırlatan Kılıç, “Kurumumuzda bulunan suça sürüklenen çocukların ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bugüne kadar 72 tane kurs açılmış olup, bu kurslara 776 çocuğumuz katılmış ve kurslarda başarılı olanlara başarı belgesi verilmiştir. Kurumumuzda bugüne kadar badminton, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, satranç, bağlama eğitimi, uygulamalı tiyatro, yağlı boya resim, berberlik, dokuma konfeksiyon makineci, ev tekstili ürünleri hazırlama, kağıt çiçek, meydancı, üniforma görevlisi, Kur’an 1. ve 2 kademe okuma yazma kursları açılmıştır" dedi.


"Bu çocuklar bizim çocuklarımız"


Ceza İnfaz Kurumunda bulunan suça sürüklenen çocukları ruhen ve bedenen sağlıklı birer birey haline getirmeyi, insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kılıç,"Sorumluluk alma bilincini geliştirerek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırıp, yaşama hazırlama gayesiyle faaliyetlerimizde yürütmekteyiz. Çocuklarımızın suça sürüklense de suç işlese de bizim çocuklarımız. Kurumumuzda devam eden dokuma konfeksiyon makineci, ev tekstili ürünlerihazırlama, yağlı boya resim kurslarında, çocuklarımızın meslek edinme ve sanatsal bir faaliyet yapma amacıyla katılmış oldukları kurslarda ürettikleri ürünler burada sergilenmektedir” diye konuştu.


Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise her hafta pazartesi günü kurulan ‘Hanım Eli’ pazarında tutuklu yükümler ve hükümlülerin yaptığı el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve satılması noktasında stant vermeye hazır olduklarını söyledi.


Sergi açılış törenine Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, diğer daire amir müdürleri, Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcı, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mazlum Özalp, Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Palancı, hakim ve savcılar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:07
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç yaşında? | Mesut Yılmaz biyografi
    1. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    2. Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red..
    3. sahibinden.com’da üst düzey atama
    4. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    5. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    6. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    7. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    8. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    9. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    10. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    11. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    12. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    13. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    14. "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada..
    15. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    16. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    17. ALES başvuruları için son tarih ne..
    18. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    19. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    20. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    21. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    22. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    23. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    24. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    25. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    26. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    27. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    28. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    29. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    30. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti