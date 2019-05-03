Tarsus’ta Hıdırellez Şenlikleri başlıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ yarın başlıyor.

Tarsus Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen geleneksel ‘Hıdırellez Şenliği’, yarın kortej yürüyüşü ile başlıyor. İki gün sürecek olan şenliğin birinci gününde halk oyunları gösterisi, ateşbaz ve sinsin gösterisinin sergilenmesinin ardından saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Ertan Rüstem konser verecek.

Etkinliğin ikinci gününde ise Tarsus Barajı Masan Gösteri Merkezi civarında saat 10.00’da başlayacak olan programda dans gösterileri, orkestra konseri, açılışlar ve yemek ikramları yer alacak. Ayrıca, ‘Hıdırellez Şenlikleri’ kapsamında cezerye, humus, şalgam ve baklava yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri verilecek.

Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, “Kültür zenginliğimize farkındalık oluşturulması bakımında bu tür etkinlikle önemsiyoruz. Kadim kentimiz Tarsus’ta toplumsal birlikteliğimiz için kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak ve mutluluğumuzu paylaşmak çok önemlidir. Bu vesileyle iki gün renkli ve coşkulu geçecek olan Hıdırellez Şenliğine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.