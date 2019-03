Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı altında toplandı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’in yoğun çabasıyla Tarsus’ta dağınık vaziyette hizmet veren meslek odaları tek çatı altında toplandı.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Tarsus’taki esnaf odalarının tek çatı altında toplanması için verdiği mücadelenin sonucunu aldı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski maliye binası, Tarsus Belediyesince restoresi ve iç teşrifatı yapılarak ESOB hizmet binası adı altında ilçede kurulu 18 meslek odasının yeni adresi oldu. ESOB hizmet binasının açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Adaylı Hamit Tuna, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şevket Can, ilçede kurulu meslek odası başkan ve yöneticileri katıldı.

“Tarsus’taki odalarımız tek çatı altında birleştirildi”

Törende konuşan Dinçer, Tarsus’ta ilkleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçede esnaf-belediye işbirliği ile Türkiye’ye örnek olan 157 işyeri kapasiteli Kemalpaşa Sanayi Sitesini hizmete açtıklarını söyledi. Tarsus Belediye Başkanı Can’la daha büyük işlere imza atacaklarını belirten Dinçer, “Bugün ise restorasyonu ve iç teşrifatı yapılan eski maliye binamız, ESOB hizmet binasına dönüştürüldü. Yeni hizmet binamız ilçede kurulu 18 meslek odamıza hizmet verecek şekilde dizayn edildi ve donatıldı. Bugün bizlerin gayreti, belediye başkanımızın hassasiyeti ve duyarlılığı ile ilçede kurulu tüm odalarımız tek çatı altında birleştirildi” diyerek Başkan Can’a teşekkür etti.

Tarsus’un kaymakam açısında da çok şanslı olduğunu ifade eden Dinçer, “Kaymakamımızı ilçemize ilk atandığında ziyaret ettik. Kendisi bize o dönem, ‘Ben sosyal yardımlaşma vakfı kanalıyla gıda kuponu uygulamasını hayata geçirmek istiyorum’ dedi ve süreç içerisinde bunu hayata geçirdi. Şimdi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza para yerine ilçemizdeki bakkal ve marketlerde geçerli olan gıda kuponu veriliyor. Böylece yardım direk amacına ulaşıyor” dedi.

Hamit Tuna da bu hizmeti hayata geçirmesinden dolayı Başkan Can’ı kutlayarak teşekkür etti. Tuna, “İnşallah yeni dönemde güçlü Mersin’i, güçlü Tarsus’u Şevket başkanımızla ve esnaf kardeşlerimizle birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

“Her zaman esnafımızın yanında yer aldık”

Tarsus Belediye Başkanı Can ise her zaman esnafın yanında yer aldıklarını vurguladı. Kemalpaşa Sanayi Sitesinde esnafa arsa sattıklarını ve bir lira kar etmediklerini kaydeden Can, “Esnafımız bizden aldıkları arsalarla bire üç karlı çıktılar. Ama esnafımızın Kemalpaşa Sanayi Sitemize 157 dükkan yapılması bizler için yeterliydi. Burada Talat başkanımızın ve diğer oda başkanlarımızın büyük katkıları oldu. Tarihi Ticaret Merkezi projemizde esnafımız için güzel bir projeydi. Hiçbir esnafımızdan bir lira para almadık. Etap etap Ulu Camiye kadar devam edecek. Milli Emlak Müdürlüğümüzle trampa ve takas işlemlerini gerçekleştirerek eski maliye binamızı aldık. Şehrimizde 18 odamız vardı, oda başkanlarımızla görüşerek binanın restorasyonuna karar verdik. Restorasyonunu tamamladık ve sonunda iç teşrifatını da alarak bugün açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu odalar birliği binamız çarşı esnafımıza da ekonomik olarak değer katacaktır. Odalarımızın bir arada olması vatandaşlarımıza da odalarımızın üyelerine de bir kolaylık sağlayacaktır. Bizlerin en güzel özelliği ayrım yapmadan ve iletişim halinde olarak hizmet etmemizdir. Şehrimize bu şekilde de hizmet etmeye devam edeceğiz. Binamız güzel oldu. İçerisinde de 150 kişilik konferans salonumuz var. Şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin ardından konuşan Kaymakam Ünal da hizmet binasının çok güzel bir işleve sahip olacağını belirterek, “Nice güzel fikirler burada olgunlaşır ve siz esnafımız Tarsus’umuza hizmet etmeye devam eder. Değerli başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından hizmet binası kurdele kesilerek hizmete açıldı.