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Tarsus’ta ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
Tarsus’ta ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Tarsus Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni’’ ve sigorta sektörünün 2023 vizyonu, hedefi ve beklentilerini içeren panel düzenlendi.


Etkinliğe TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Kalkınma Eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ve TOBB’u temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Kalkınma Eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, bölge ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi.


Yeni kurulan Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve 3’üncü organize sanayi bölgesinde gelinen son durumu açıklayan Elvan, etkinlik öncesi Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mersin ve Tarsus belediye başkanları, milletvekilleri, oda ve borsaların yöneticileri başta olmak üzere önemli aktörlerle verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti. Alınan kararların tüm kesimi memnun ettiğini söyleyen Elvan, en kısa zamanda sonuca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kazanlı Sahil Bandı Projesi, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantısı konularında gelinen son durumu da açıklayan Elvan, projeleri hafta sonu yerinde inceleyeceklerinin belirterek, en kısa zamanda tamamlamayı umut ettiklerini söyledi.


Açılış konuşmalarının ardından ‘’Tarsus Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni’’ düzenlendi. Törende Tarsus ekonomisine en çok katkı sunan gelir ve kurumlar vergisi, istihdam, ihracat, eğitim, yapılan yeni yatırımlar ile Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Agropark’ın kuruluşuna katkı sunan çeşitli kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.


Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliğin ikinci bölümünde ise Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile sigorta sektörünün 2023 vizyonu hedefi ve beklentilerini içeren panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın yaptığı panele Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin sigorta sektöründe önde gelen CEO ve üst düzey yöneticilerinin buluştuğu ve interaktif şekilde gerçekleşen panelde sektörün mevcut durumu, 2023 vizyonu ve hedefleri masaya yatırıldı. Panel sonrası Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Murat Hakseven tarafından sigorta şirketleri yöneticilerine sektördeki güncel bilgilerle ilgili sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
  1. doğa

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