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Tarsus’ta dünyanın nadir kuşları arasında gösterilen yavru ebabil kuşu koruma altına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde bulunan ve dünyanın en nadir kuşları arasında gösterilen yavru ebabil kuşu, Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
Tarsus’ta dünyanın nadir kuşları arasında gösterilen yavru ebabil kuşu koruma altına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde bulunan ve dünyanın en nadir kuşları arasında gösterilen yavru ebabil kuşu, Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.


Çağlayan Mahallesi’nde uçamayan bir kuşu bahçelerinde gören Mehmet Tömen adlı bir vatandaş, internetten yaptıkları araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrendi. Tarsus Belediyesi whatsapp ihbar hattınadurumu bildiren Tömen, gelen Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine kuşu teslim etti. Ardından ekipler, yavru kuşu Tarsus Hayvan Parkı yetkililerine naklettiler. Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran, “Bir vatandaş whatsapp hattımıza ihbarda bulunarak, bahçesinde ebabil cinsi bir kuşun olduğunu söyledi. Ekiplerimizle birlikte hiç vakit kaybetmeden duyarlı vatandaşımızın adresine giderek yavru kuşu teslim aldık" dedi.


Hayvanat bahçesi Veterineri Fırat Kabayel de bu mevsimde bu tür vakalarla sık sık karşılaştıklarını belirterek, "Yuvasında ayrılan bazı yavru kuşlar gelişimlerini tamamlamadıkları için uçamıyor. Dünyanın nadir kuşlarından biri olan yavru ebabil kuşunu tedavi altına alıp, bir süre misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
  1. doğa

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