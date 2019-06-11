Tarsus’ta bıçaklı yaralama Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Kızılmurat Mahallesi Saint Paul Kuyusu arkasında bulunan alanda meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. aralarında daha önce husumet olan S.G. ile konuşmak için takıldığı kahvehane gitti. Kahvehaneden dışarı çıkan S.G. ile A.Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş. üzerinde bulundurduğu bıçakla S.G.’ya saldırdı. Kaçmaya çalışan S.G. sağ arka bel kısmından içe doğru bıçak darbesi aldı. Kanlar içinde kalan S.G. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgilisoruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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