Tarsus’ta berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetim

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye sağlık işleri müdürlüğü ekipleri, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim yaptı.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren konulara büyük önem veren Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu sefer ki denetim durağı berber, kuaför ve güzellik salonları oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ile görevliler, ilçe genelinde hizmet veren işletmelerin sağlık koşullarına uygunluğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, kullanılan kozmetik malzemeler ile hijyen belgesinin olup olmadığının kontrolünü yaptı.

Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik bilgilendirme yapan ekipler, denetimlerin her ay düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.