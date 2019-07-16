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Tarsus’ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:56
Tarsus’ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Boztepe seferini yapan belediye otobüsü ile henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 NF 020 plakalı kamyon Belen Mahallesi civarında yolun dar olması sebebiyle çarpıştı.


Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Otobüste bulunan yolcularda 2 kişi olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:56
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