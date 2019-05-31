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Tarsus’ta bayram tedbirleri

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan Bayramı ile ilgili olarak tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
Tarsus’ta bayram tedbirleri

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan Bayramı ile ilgili olarak tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.


Başta kent merkezi olmak üzere tüm semtlerde ve toplu alışveriş merkezlerinde vatandaşların rahat ve iyi bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri, ayrıca huzurlu bir şekilde bayram geçirebilmeleri için belediye olarak gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Bozdoğan, yaklaşan bayram nedeniyle tedbirlerin arttırılarak devam ettiğini söyledi.


Halkın alışveriş yapacağı tüm iş yerlerinde fiyat etiketi bulundurulmasının zorunlu olduğunu ve belediye olarak gerek temizlik, gerekse fiyat etiketi konusunda sıkı kontroller yapılacağını kaydeden Bozdoğan, “Huzurlu bir bayram için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.


Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bozdoğan, hizmet birimlerinin bayram tatili süresince açık ve halkın hizmetinde olacağını, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta, şikayetler için Alo 153 zabıta, su arıza için 185, itfaiye için 110 numaralı telefonları arayabileceklerini söyledi. Bozdoğan, "Üreten, eğiten ve sağlıklı toplum olma yolunda önemli adımlar atarak, kentin refahını gelişmişlik düzeyini ileri noktalara taşıma hedefiyle yola çıktık. Hoşgörüyü, yardımseverliği ve kardeşliği hakim kılmak için vatandaşlarımızla el ele olma sözümüzden bir adım geri atmadan yolumuza devam ediyoruz. Gün geçtikçe verimli kullanılabilir kente değer katan projeleri bir, bir hayata geçireceğiz. Bayramlar, dargınlıkların ortadan kalktığı küslüklerin son bulduğu bizi biz yapan değerlerimizin başında gelir. Tüm halkımızın her günün bayram sevinci ve coşkusuyla dolmasını temenni ederek Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:58
  1. doğa

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