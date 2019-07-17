Tarsus’ta araç yangını Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Ömerli Mahallesi 4106 Sokakta bulunan park halindeki 31 GU 235 plakalı otomobilden bir anda önce dumanlar sonra alevler çıkmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve araç sahibi C.A.Ç., hemen İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine kısa sürede gelen Tarsus İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, müdahalede bulunarak yangının büyümesinin önüne geçtiler.

Yangında araç zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.