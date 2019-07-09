Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 600 litre satışa hazır boğma rakı ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 600 litre satışa hazır boğma rakı ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Tarsus ilçeEmniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, son günlerde Mersin’de ölümle biten sahte içki üreticilerine yönelik ilçede operasyon düzenledi.

İlçeye bağlı, Reşadiye Mahallesi’nde yapılan operasyonda içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, operasyonda satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımındakullanılan tesisat (hortum, ısıtıcı ve damıtma boruları), 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi vebir adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli Ö.Ç. adlı şahsın yakalaması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.