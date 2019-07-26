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Tarsus’ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü etele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile30 kilo sakatat ele geçirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
Tarsus’ta 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü etele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile30 kilo sakatat ele geçirildi.


Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan KurbanBayramı öncesi ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, halkınsağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla zabıta ile gıda mühendisi ekipleri,işyerlerini ve kasapları titizlikle kontrol ediyor.


Ekipler, polis eşliğinde Bolatlı Mahallesi’nde N.B.’ye ait küçükbaş hayvançiftliğinde yaptıkları incelemede bir depoda kasaplara dağıtılmak üzere bulunankaçak kesim olduğunu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatata el koydu. Sağlıksızortamda bulunan etler nakil aracına yüklenirken, polis ekipleri de herhangi birolumsuzluğa karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Etler, imha edilmek üzere İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi.


İncelemelerinin ardından ekipler, N.B. ve işyeri hakkında para cezası ile yasalişlem uyguladı.


Tarsus’ta 2 gün önce zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, patates ilemezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
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