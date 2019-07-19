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Tarsus’ta 405 Yaz Kur’an Kursu açıldı

Mersin’in Tarsus ilçe Müftüsü Ali Can, 263 cami ve 405 Yaz Kur’an Kursuyla faaliyette bulunduklarını söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:47
Tarsus’ta 405 Yaz Kur’an Kursu açıldı

Mersin’in Tarsus ilçe Müftüsü Ali Can, 263 cami ve 405 Yaz Kur’an Kursuyla faaliyette bulunduklarını söyledi.


Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İlçe Müftüsü Ali Can, düzenlediği basın toplantısında müftülük olarak yaptıkları faaliyet hakkında bilgi verdi.


Müftü Can, bir restoranda düzenlediği toplantıda, ilçe müftülüğü bünyesinde merkez ve mahallerinde toplam 263 cami, 405 Yaz Kur’an Kursunun faaliyette olduğunu belirterek, “Gayemiz, dünya ve ahirette ebedi mutluluğa erişebilmek için, Din-i Mübin-i İslam’ın rahmet çağrısıyla insanlarımızı buluşturma yolunda var gücüyle çalışmak, aziz ve gazi milletimize hizmetkar olabilmektir. Hedefimiz; başkanlığımızın hedeflerine, vizyon ve misyonuna uygun olarak din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket etmektir. Tüm insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir şekilde ayrılıklara fırsat vermeden toplumun tamamına ulaşmaktır” dedi.


Müftü Can, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle Müftülük bünyesinde bulunan cami ve Kur’an kurslarında yaş sınırlaması olmaksızın toplam 18 bin vatandaşa Kuran eğitimi hizmetini ulaştırdıklarını, üniversite gençliğinin dini ve manevi konularda soru ve sorunlarına en kısa yoldan, en doğru şekilde yanıtlar bulmaları, dinine, vatanına ve milletine sadık, kendine, insanlığa faydalı birer fert olmaları hedefiyle, alanında uzman diyanet personeli aracılığıyla, gençlere destek olmak için Gençlik Koordinatörlüğü biriminin verimli çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Can,“Vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlarla gönül coğrafyamızda kurban sevincini ve neşesini birlikte yaşamayı hedefliyoruz. Müftülüğümüz tarafından İlçemizde 2018 yılında 500 adet vekalet yoluyla kurbankabul edilirken, bu sene iki katına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Müftülüğümüz bünyesindeki din görevlilerimizden oluşan bir ekibimizle vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar etmek isteyen güruhlara fırsat vermeden sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:47
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