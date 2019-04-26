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Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

26 Nisan 2019 Cuma 08:51
Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


İlk kaza Girne Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Mersin istikametinden Adana yönüne giden M.Ö.’nün kullandığı 33 B 83.. plakalı otomobil


yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Emel Harun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç yaşamını yitirdi.


Sağlıklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ise M.E. yönetimindeki 33 P 33.. plakalı kamyon ile Kenan Kekik’in kullandığı 01 YA 647 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Kekik olay yerinde hayatını kaybetti.


Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:51
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