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Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan anısına 151 fidan dikildi

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151’inci yılı kutlamaları kapsamında Prof.

14 Haziran 2019 Cuma 12:17
Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan anısına 151 fidan dikildi

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151’inci yılı kutlamaları kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan adına hatıra ağaçlandırması için 151 fidan toprakla buluşturuldu.


Tarsus Belediyesi’nin kuruluşunun 151’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde Prof. Dr. Türkan Saylan anısına 151 çam fidanı dikildi. Düzenlenen programa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkan yardımcıları, Ahbap Platformu Tarsus temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Bozdoğan, etkinlikte Ahbap platformu üyeleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Doğaya ve yeşillendirmeye önem vereceklerini belirten Bozdoğan, “Her ağaç bir fidan, bir fidan bir insandır. Geleceğimiz ile ilgili olarak insanlarla birlikte bu fidanlar da büyüyecek. Hedeflerimizden biri de kentimizde yaşayan insanların arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırmak için yeşil alanları oluşturmak. Ayrıca parklar, yeşil alanlar ve ormanlar yaşam ortamını iyileştirmenin yanı sıra şehrin olumlu imajını geliştirmeye de katkıda bulunuyor. Bu nedenle ortak akıl ile inşa ettiğimiz kentimizde halkımızın mutlu olabileceği bir Tarsus oluşturmak amaçlarımızdandır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:17
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