Tarsus’ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı Tarsus Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Tarsus Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Etkinlik kapsamında, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Jandarma İlçe Komutanı Binbaşı Erhan Erbay, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özden, Tarsus Müftüsü Ali Can, protokol üyeleri ile şehit yakınları, Tarsus Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için Kuran’ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu anma etkinliğinde, protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Etkinlik kapsamında, Şehit İshak Mahallesi Lütfiye Ercan Camisinde şehitler için Kuran’ı Kerim tilaveti ve hatmi şerifler okundu.

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