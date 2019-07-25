Tarsus’ta 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramlı öncesi zabıtaekiplerince yapılan denetimlerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilo kaçak et ele geçirildi.

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların gönülrahatlığıyla et alabilmeleri amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçede et satışı yapankasap ve işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. İş yerlerini titizlikle kontrol edenekipler, Şehit İshak Mahallesi’nde kasap dükkanı işleten Y.Ç. isimli vatandaşın işyerinde yaptıkları incelemelerde, patates ile mezbahane mührü taklit edilmiş 113 kilokaçak ve sağlıksız et ele geçirdi. Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imhaedilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. İş yeri sahibi hakkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan işyerine yasal işlem uygulandı.

Hiç kimsenin halkın sağlığıyla oynamaya hakkının bulunmadığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya asla taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımızın kuşku duyduğu durumlarda ’Alo 153’ hattımıza anında ihbarlarını iletebilir” dedi.