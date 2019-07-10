0553 313 94 23

Tarsus’da fırın ve pastanelerin denetimleri sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, kırsal mahallelerde fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Tarsus’da fırın ve pastanelerin denetimleri sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, kırsal mahallelerde fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.


Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma, tarım ekipleri ve sağlık ekipleri eşliğinde Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak ve Atalar mahallelerinde faaliyette bulunan fırın ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat,gıdaların üretim ve saklanma koşulları, çalışanların hijyen belgesi ve 1774 kimlik bildirme kanunu kapsamında incelemelerde bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Sağlıklı bir Tarsus için çalışmalarımız ve denetimlerimiz ekiplerimiz tarafından tüm hızıyla aralıksız devam ettirilecektir. Amacımız halkımızın sağlıklı şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamaktır.Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz problemleri, eksiklikleri, hijyensiz ve sağlıksız ortamlarda üretim yapan ile satanları Alo 153 nolu zabıta hattına bildirmesini rica ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak
    1. Dünyanın en iyileri İstanbul'da..
    2. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
    3. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    4. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    5. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    6. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    7. Asya borsaları
    8. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    9. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    10. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    11. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    12. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    13. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    14. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    15. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    16. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    17. PKK üst yönetimi panikte
    18. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    19. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    20. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    21. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    22. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    23. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    24. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    25. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    26. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    27. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    28. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    29. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    30. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"