Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları çalıştayda buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnaf odaları başkanlarının katılımıyla “2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay kapsamında muhtarların Büyükşehir’den beklentileri dinlenerek, ilçe merkezleri ve mahallelerde 5 yıllık planda acil olarak ele alınması gereken konular üzerinde duruldu.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarsus Şube Müdürü Muzaffer Akkılıç, MESKİ Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Hasan Baltacı ve Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Ali Rıza Özdemir, hem kent merkezinde, hem de kırsalda muhtarların veya halkın beklenti ve taleplerini yakından bildiklerini ve bu konuda planlamalar yaptıklarını söyledi.

Ali Boltaç da her ortamda muhtarları dinlemeye hazır olduklarını ifade ederek, “Bu çalıştayla kentimize ve siz değerli muhtarlarımızın görev yaptığı mahallelerimize önümüzdeki dönemde ‘neler yapabiliriz, nasıl projeler geliştirmeliyiz?’ sorusuna cevap aramak istiyoruz. Yol haritasını çizmek ve sağlıklı planlanan programları ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

Ardından tek tek söz alan merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları, aciliyet gerektiren konularla ilgili görüşlerini bildirdi. Ulaşımdan yol ıslah ve genişletme çalışmalarına, sinekle mücadeleden altyapı çalışmalarına kadar birçok konunun görüşüldüğü çalıştayda, özellikle kenar mahallelerde veya kırsalda yaşayan gençlerin kaynaşması ve sosyalleşmeleri için spor turnuvaları veya kültürel faaliyetler yapılması konusu dikkat çekerken, köy evlerinin altına dokuma atölyesi kurulması konusu da gündeme getirildi.