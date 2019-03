Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi törenle açıldı

Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi, geçmişi koruyup geleceğe taşıma sloganı ve Mersin Valiliğinin de destekleriyle başlatılan restorasyon çalışmalarının birinci etabı tamamlanmasın ardından törenle hizmete açıldı.

Tarihi önem taşıyan projelerde ilçe belediyelerine seve seve destek verdiklerini belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Belediyesinin bu desteği son derece iyi kullandığını ve kullanmaya devam ettiğini belirtti.

TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, hükümetin Tarsus için yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlattı. Elvan özellikle Hava Limanı ve Tarsus Organize Sanayi, Otoyol bağlantısı çalışmaları konusunda müjde verdi. Cumhur İttifakının önemine değinen Elvan, "Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla başladığını ve milletin oluşturduğu bir ittifak olduğuna dikkat çekti. Elvan, "Milletimizin oluşturduğu bu ittifakta biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için her türlü fedakarlığı hep birlikte yapacağız. Bizim için makamın, mevkinin önemi yok. Bizim için Ahmet’in, Mehmet’in, onun, bunun bir yerlerde olmasının hiç önemi yok. Bizim hesabımız hiçbir zaman sen, ben meselesi olmadı. Biz biriz, bütünüz ve bütün olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı Tarsus’a yapılan yatırımlara değinen Elvan, "Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında şu anda 350 işçimiz var pist üzerinde çalışan. Allah’ın izniyle bu ay sonu itibarıyla ana pistimizi bitireceğiz ve inşallah uçakla da o piste ineceğiz. Üstyapıya yönelik de şu anda 50 kadar kardeşimiz orada çalışıyor. Özellikle yoğun yağışlar nedeniyle su toplanması söz konusuydu, bunlar temizlendi. Önümüzdeki haftadan itibaren de buradaki işçi sayımızı artıracağız ve bir an önce havalimanının bitirilmesi için gerekli çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Tarihi Ticaret Merkezi Projesinin 1.Etabının toplamda 9,5 Milyon Liraya mal olduğunu ve bu bütçeyi Belediye ve Valiliğin birlikte karşıladığını bildirdi. 54 İlden daha büyük bir ilçe olan Tarsus’un, Büyükşehir yasasıyla birlikte gelir ve yetkilerinin azalmasına karşın, sorumluluk alanının genişlediğini ve buna karşın çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Proje alanı Sit Alanı olduğu için restorasyon yapmanın çok uzun sürdüğünü, prosedürler yüzünden kimi gecikmelerin olduğunu söyleyen Başkan Can, verdikleri rahatsızlıktan ötürü esnafların anlayışını rica etti ve esnaflardan

tek kuruş almadan bu dükkanları onlara hediye etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cumhur İttifakı Adayı olduklarının altını çizen Şevket Canilk kez merkezi hükümetin desteğiyle seçime girdiklerini ve bunun tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Bu fırsatı gerektiği gibi değerlendireceklerini belirten Başkan Can, törene katılan tüm Ak Partili ve MHP’li milletvekillerine teşekkür etti. Hamit Tuna’ya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunda tam destek verdiklerini ve omuz omuza çalıştıklarını hatırlattı.

“Cumhur İttifakı demek vatan demektir”cümlesine atıfta bulunduktan sonra 31 Mart Akşamına kadar durmak bilmeden

çalışacaklarını ve 31 Martı bayram yapacaklarını belirten Şevket Can’ın bu sözleri alkış aldı. Parti ayırt etmeksizin her vatandaşın oyuna talip olduklarını hatırlatan Can, iddialı bir şekilde “Geçen beş yılda çalışmadıysam oy vermeyin! Ayrım yaptıysam oy vermeyin! Sadece hakkımı verin!”dedi. Üniversite arkadaşlarının Şevket Can’a yaptığı sürpriz de dikkat çekti. Erzurum Atatürk Üniversitesinden arkadaşları 21 ayrı şehirden Başkan Can’ı ziyarete geldi ve desteklerini bildirdi. Bu olay üzerine mutluluğu gözlerinden okunan Can tüm arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Açılışın ardından Mersin Milletevekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Baki Şimşek’în de olduğu protokol esnafları gezdi.