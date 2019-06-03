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Tarsus Su Parkı yaz sezonunu açıyor

Tarsus Belediyesince, içerisinde yüzme havuzu olan ’Tarsus Su Parkı’nın, bayramın üçüncü günü açılacağı bildirilirken, parkın, haftanın bütün günleri hizmet vereceği belirtildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
Tarsus Su Parkı yaz sezonunu açıyor

Tarsus Belediyesince, içerisinde yüzme havuzu olan ’Tarsus Su Parkı’nın, bayramın üçüncü günü açılacağı bildirilirken, parkın, haftanın bütün günleri hizmet vereceği belirtildi.


Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yıllardır Tarsuslulara sıcak yaz günlerinde en güzel serinleme imkanını veren Tarsus Su Park Havuzu, yakında hizmete açılıyor. Su parkı, pazartesi, çarşamba, perşembe ve pazar günleri karma gün, cuma ve cumartesi günleri aile günü ve salı günleri sadece bayanlara özel olarak hizmet verecek. Hafta içi havuz giriş fiyatı 25, hafta sonu ise 30 lira olarak belirlendi.


Bunun yanı sıra, belediye havuzunda haftanın iki günü 08.30 ile 19.30 saatleri arasında 5 seanslık gruplar halinde uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere yüzme dersi verilecek. Kurs ücreti ise 200 lira olarak belirlendi. Ayrıca, Tarsus Su Parkı’nda bu sezon ailelerin daha çok gelip rahatlıkla oturup sohbet edeceği nezih bir mekan oluşturulması hedeflenirken, geç saatlere kadar kafeteryası da açık olacak.


Tarsus Su Park’ı sorumlusu Gani Nazlıgül, "Güneşin bol olduğu, güneşin hayat verdiği bir bölgedeyiz. Biz de burada elimizden geldiğince Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz hijyenli bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini eğlenceli bir hale getirebilmek için elimizden gelen bütün gayretimizle bayramın son gününe yetiştirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bayramın 3. gününden itibaren her gün olmak üzere güler yüzle hizmet vermeye başlayacağız. Havuzumuzun hijyenle ilgili bakımı birinci önceliğimiz. Tüm bakımlarımız yapıldı, boya, dekorasyon, şemsiyelerin yenilenmesi, masa sandalyelerimizin yenilenmesi, genel bakım onarımın tamamı bu iki gün içerisinde bitecek" dedi.


Ailelerin çocuklarını güvenle gönderebileceği bir tesisi oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Nazlıgül, "Hafta sonları halkımıza havuz başında düğün organizasyonları sunacağız. Bunlar için tüm hazırlıklarımız tamam. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatları ve destekleri doğrultusunda eğiten, üreten ve sağlıklı Tarsus için halkın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
  1. doğa

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