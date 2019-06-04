Tarsus Su Parkı, bayramın 3. günü ücretsiz

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla bayramın üçüncü günü açılacak olan Tarsus Su Parkı ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

Haftanın bütün günleri hizmet verecek olan su parkında, bu sezon ailelerin daha çok gelip rahatlıkla oturup sohbet edeceği nezih bir mekan oluşturulması hedeflenirken, geç saatlere kadar kafeteryası da açık olacak. Bunun yanı sıra, belediye havuzunda haftanın beş günü 08.30 ile 19.30 saatleri arasında 5 seanslık gruplar halinde uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere yüzme dersi verilecek.

Başkan Bozdoğan, bu 5 yıllık süreçte gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunabilecekleri projeler üzerinde çalışacaklarını belirterek, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hiç şüphesiz halkımızahizmet belediyeciliğidir.. Gençlerimizin hijyenik bir ortamda rahat spor yapabileceği bir alan oluşturmanın yanı sıra onları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Tarsus su parkında, bu sezon ilçe sakinlerimizin aileleriyle gelip burada hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturmayı hedefliyoruz Havuzumuz ilk gün ücretsiz olacak. Ancak ilerleyen dönemlerde ücretlendirme konusunda iyileştirme yapacağız” dedi.