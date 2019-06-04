0553 313 94 23

Tarsus Su Parkı, bayramın 3. günü ücretsiz

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla bayramın üçüncü günü açılacak olan Tarsus Su Parkı ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

04 Haziran 2019 Salı 10:36
Tarsus Su Parkı, bayramın 3. günü ücretsiz

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla bayramın üçüncü günü açılacak olan Tarsus Su Parkı ilk gün ücretsiz hizmet verecek.


Haftanın bütün günleri hizmet verecek olan su parkında, bu sezon ailelerin daha çok gelip rahatlıkla oturup sohbet edeceği nezih bir mekan oluşturulması hedeflenirken, geç saatlere kadar kafeteryası da açık olacak. Bunun yanı sıra, belediye havuzunda haftanın beş günü 08.30 ile 19.30 saatleri arasında 5 seanslık gruplar halinde uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere yüzme dersi verilecek.


Başkan Bozdoğan, bu 5 yıllık süreçte gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunabilecekleri projeler üzerinde çalışacaklarını belirterek, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hiç şüphesiz halkımızahizmet belediyeciliğidir.. Gençlerimizin hijyenik bir ortamda rahat spor yapabileceği bir alan oluşturmanın yanı sıra onları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Tarsus su parkında, bu sezon ilçe sakinlerimizin aileleriyle gelip burada hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan oluşturmayı hedefliyoruz Havuzumuz ilk gün ücretsiz olacak. Ancak ilerleyen dönemlerde ücretlendirme konusunda iyileştirme yapacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test etti
    1. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    2. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    3. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    4. Mardin’de çifte bayram
    5. Elazığ’da bayramlaşma programı
    6. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    7. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    8. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    9. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    10. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    11. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    12. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    14. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    16. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    17. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    18. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    19. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    20. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    21. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    22. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    23. Tek biletle 5 keşif noktası
    24. Avrupa borsaları
    25. Asya borsaları
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    27. Bayram sabahı ev yangını
    28. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    29. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    30. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."