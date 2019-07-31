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Tarsus, Karboğazı’nda festivale hazırlanıyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Karboğazı’nda düzenleyeceği Doğa ve Spor Festivalinin hazırlıklarını tamamladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
Tarsus, Karboğazı’nda festivale hazırlanıyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Karboğazı’nda düzenleyeceği Doğa ve Spor Festivalinin hazırlıklarını tamamladı. Kamp çadırlarının kurulacağı Karboğazı’nda 3 gün sürecek festival boyunca birçok etkinlik gerçekleştirilecek.


Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun ilk kıvılcımı olan, vatansever 44 Kuvayi Milliyeci’nin bir tabur Fransız askerine karşı kahramanlık destanı yazdığı Karboğazı’nda düzenlenecek Doğa ve Spor Festivali 2-3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Karboğazı Doğa ve Spor Festivali, gerçekleştirilecek etkinlikler ve aktiviteler ile dolu dolu geçecek.


Festival, 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de kamp çadırlarının kurulması ile başlayacak, saat 20.00’de yakılacak olan kamp ateşinin ardından, Şair Sezai Sarıoğlu’nun şiir dinletisi ve ‘Aile Arasında’ adlı film gösterimi yapılacak. Festivalin ikinci gününde saat 07.00’de Doğa Yürüyüşü ve Tırmanışının ilk etabı gerçekleştirilecek. Daha sonra yapılacak çevre temizliğinin ardından saat 11.00’de açılış seremonisi düzenlenecek. Öğleden sonra Doğa Yürüyüşü ve Tırmanışının ikinci etabı gerçekleştirilecek. Çocuklar için “Marmelatın Rüyası” adlı tiyatro oyunun sahneleneceği ikinci günün akşamında, şiir dinletisi ve Utku Erişik’in “Veda Değil Merhaba” belgeselinin gösterimi yer alacak. Aynı akşam, kamp ateşinin yakılmasının ardından saat 21.00’de ünlü müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi bir konser verecek. 4 Ağustos Pazar günü ise öğleden sonra yapılacak çevre temizliğinin ardından Kent Orkestrası konseri ile festival sona erecek.


Karboğazı Doğa ve Spor Festivali’nin bir şölen havasında geçeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tüm halkımızı Karboğazı’nda beraber olmaya davet ediyorum. Çukurova’nın kurtuluşunda ilk kıvılcım Karboğazı’nda, bir avuç Kuvayi Milliyeci tarafından yakılmıştır. Bu kıvılcım dalga dalga yayılarak Çukurova’da yaşayan vatanseverler tarafından kurtuluş ateşine dönüşmüştür. Kurtuluş Savaşı’nda eşine az rastlanır olan Karboğazı Zaferi, sayısı bin civarında olan Fransız taburunu sadece 44 kişiyle bozguna uğratıp esir alarak, bölgemizin Fransızlardan temizlenmesinin sağlandığı bir destandır. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının vatan savunmasındaki cansiperhane mücadelelerine Karboğazı’ndaki kahramanlıkları ile destek vererek bölgemizdeki düşmanı temizleyen 44 kişiyi anmak, anılarını taze tutmak bizlerin görevidir. İsimleri bile unutulsa da kahramanlıklarını tarihe altın harflerle yazdıran yiğitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
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