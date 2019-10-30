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Spor

Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı canlı takip

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı canlı takip...

2019-10-30 20:32:00 -
Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı canlı takip

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçı canlı takip...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Tarsus idmanyurdu Fenerbahçe maçının detayları...

 

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

Tarsus İdmanyurdu: Anıl Demir, Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi, Mert Özdestici, Ferhat Duman, Çağrı Yağız Yasak, Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın 

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adıl Ramı

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