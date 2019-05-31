Tarsus Huzur Cami ibadete açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Tarsus Huzur Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Böyle önemli bir günde, hem cuma günü hem de Kuran-ı Kerim’in indiği Kadir Gecesine tekabül eden bir günde Huzur Cami’ni açmaktan mutluluk duydum” dedi.

Kavaklı Mahallesi’nde geçen yıl temeli atılan Tarsus Huzur Cami’nin açılışına, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, kılınan cuma namazının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Erol Bal, caminin açılışına katkıda bulunan Başkan Bozdağan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkanı Bozdoğan ise konuşmasında “Bugün böyle önemli bir günde, hem cuma günü hem de Kuran-ı Kerim’in indiği Kadir Gecesinde tekabül eden bir günde Huzur Cami’nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Kavaklı Mahallesi Huzur Cami toplam inşaat alanı olarak bin 29 metrekare. Betonarme bir bina, yaklaşık bin kişilik tek minareden oluşan bir cami, bodrum katında da 165 metrekare taziye evi bulunuyor. Yaklaşık olarak 2,6 milyon liraya mal oldu. Bu caminin yapımında çok değerli katkıları olan eski Belediye Başkanımız Şevket Can’a, müteahhit arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kent elbette üreten, sağlıklı, eğiten bir kent. Böyle bir kentte de insanlarımızın huzur içinde mutlu olmaları, kardeşçe, birlikte, bir arada olmaları en büyük temennim. Allah hiçbir zaman birlikteliğimizi ve dirliğimizi bozmasın“ dedi.

Tarsus Kaymakamı Ünal da “Atatürk’ün söylediği bir söz var; ‘Bu Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız’. Bu sözden yola çıkarak, bu camiyi de belediye kurdu, ama sizler yaşatacaksınız. Burası muhabbetin, kardeşliğin, sevginin her türlü yardımın merkezi olması lazım. İnşallah hayırlara vesile olur. Emeği geçen eski ve yeni belediye başkanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Huzur Cami ibadete açıldı.