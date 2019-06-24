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Tarsus Gençlik Kampı 1 Temmuz’da açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler ve çocukların doğa ve sporla iç içe zaman geçirmeleri için dizayn edilen ve bungalov evlerin yer aldığı Tarsus Gençlik Kampı, yeni aktivite içeriği ve genişletilen kapasitesi ile 1 Temmuz’dan itibaren kapılarını açıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:07
Tarsus Gençlik Kampı 1 Temmuz’da açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler ve çocukların doğa ve sporla iç içe zaman geçirmeleri için dizayn edilen ve bungalov evlerin yer aldığı Tarsus Gençlik Kampı, yeni aktivite içeriği ve genişletilen kapasitesi ile 1 Temmuz’dan itibaren kapılarını açıyor. Kamp, yeni konsepti ile yalnızca gençlere değil aynı zamanda kadınlara ve annelere de hitap edecek.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin ve çocukların doğa ile uyum içerisinde bir arada yaşama duygusunu pekiştirmek, yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak amacıyla organize edilen Tarsus Gençlik Kampı, zenginleştirilen içeriği ile yepyeni aktivitelerle, 1 Temmuz’da başlayacak. 18 bungalov evin mevcut olduğu kamp, yılın 12 ayı hizmet verecek. 4-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere hitap edecek olan kampta, sportif aktivitelerin yanı sıra kişisel gelişim ve İngilizce eğitimi de verilecek.



Hem öğretici hem eğlenceli aktiviteler


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Tarsus Gençlik Kampı’nda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekip, gençlerin sıkılmadan, eğlenceli vakit geçirmeleri için kampın sosyal-sportif faaliyet içeriğini genişletirken, kapasitesini de arttırdı. Kampta gençler hem basketbol, okçuluk, voleybol, atletizm, bisiklet sürme etkinliği gibi aktivitelerle spora yönlendirilecek hem oyun odalarında oyunlar oynayacak hem de yapılacak sanatsal etkinliklerle sanata yönlendirilecek.



Kadınlar da kampta yerini alacak


Tarsus Gençlik Kampı yeni konsepti ile yalnızca gençlere değil aynı zamanda kadınlara ve annelere de hitap edecek. Anneler kendileri için gerçekleştirilecek aktivitelerle hem çocuklarına hem de kendilerine zaman ayırabilecekler. Kampın yeni konseptinde kadınlar için kişisel gelişim aktivitelerinin yanı sıra günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmaları için dinlenme aktiviteleri ve sosyal ilişkilerini geliştirecek faaliyetler de olacak. Kampta anne-çocuk eğitimi ve etkinlikler de organize edilecek.



Çocuklar, dedeleri ve babaları ile balık tutabilecekler


Gençlerin sıkılmaması için farklı aktivitelerin yer alacağı kampta, balık tutma kültürü de aşılanacak. Oluşturulacak balık tutma alanları sayesinde çocuklar, dedeleri ve babaları ile balık tutup, keyifli zaman geçirebilecek.


Doğa ile iç içe olan kampta hayvanlar da misafirler arasında yerini alacak. Gençlere, hayvan sevgisini aşılamak ve duyarlı olmalarını sağlamak adına alana evcil hayvanlar getirilecek. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tarsus Hayvan Parkı ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülecek.



Günübirlik kamplar da düzenlenecek


Kampta vakit geçirmek, ancak konaklamak istemeyen misafirler ve çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer arayan çalışan anneler için günübirlik kamplar da düzenlenecek. Ücretli ve ücretsiz olarak iki şekilde hizmet verecek kamp için başvuru tarihleri ve şartları Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:07
  1. doğa
  2. sanat
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