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Tarsus-Çamlıyayla arası otobüs seferleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan, yayla ve eko turizmin yoğun olduğu Çamlıyayla ilçesi için bir ilki gerçekleştirerek Tarsus’tan otobüs seferi başlattı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
Tarsus-Çamlıyayla arası otobüs seferleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan, yayla ve eko turizmin yoğun olduğu Çamlıyayla ilçesi için bir ilki gerçekleştirerek Tarsus’tan otobüs seferi başlattı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem yerli hem de yabancı misafirlerin yaz ayarında temiz havası ve güzel doğası dolayısıyla sıkça tercih ettiği ve yayla turizminin en canlı olduğu ilçelerde birisi olan Çamlıyayla ilçesine gitmek isteyenler, artık Tarsus’tan kalkan otobüslerle kolay ve ucuz bir şekilde gidebilecek.


“Bu otobüsler hem klimalı hem konforlu”


Otobüs seferinin ilk yolcularından olan 19 yaşındaki Betül Gaye Doğan, “Tarsus’taoturuyorum ama aslen Çamlıyaylalıyım. Çocukluğumdan beri Çamlıyayla’ya gidipgeliyorum. Bu otobüs seferi bizim için çok iyi oldu. Hem klimalı hem de konforlu.Dolmuşla daha pahalıya gidiyorduk. Şimdi çok ucuza ulaşım sağlıyorum. BelediyeBaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Sefer güzergahları


Gidiş güzergahında Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ)’den hareket edecek olan otobüs, Adana Bulvarı üzerinden Tarsu AVM, Demirkapı, Makam, Barbaros Lisesi, 100. Yıl Çarşısı, Üçgen Çarşı, Tekel, Cengiz Topel Lisesi, Cetvel Köprüsü, Atatürk Bulvarı’nı takip ederek Çamlıyayla yolu üzerinden Ulaş, Sarıkoyak, Sarıkavak, Belçınar, At Dağı ve Çamlıyayla’dan geçerek Sebil mahallesine varacak.


Dönüş yolunda ise Sebil Mahallesi’nden hareket edecek olan otobüs Çamlıyayla, AtDağı, Belçınar, Sarıkavak, Sarıkoyak, Ulaş Çamlıyayla yolunu takip ederek AtatürkBulvarı üzerinden Cetvel Köprüsü, Cengiz Topel Lisesi, Atatürk Parkı, KleopatraKapısı, Adana Bulvarı üzerinden Makam, Demirkapı ve Tarsu AVM’den geçerekTAŞTİ’ye ulaşacak.


Çift yönlü hareket saatleri ve ücret tarifeleri ise şöyle; Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sebil Mahallesi’nden karşılıklı olarak sabah saat 06.00’da başlayacak ve üçer saat aralıklarla 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 saatlerinde hareket edecek. Seferler Tarsus- Ulaş arası sivil 1.75, öğrenci 1 TL, Tarsus Sarıkovak ve Tarsus-Sarıkavak arası sivil 3.50, öğrenci 2 TL, Tarsus- Belçınar, Tarsus- At Dağı, Tarsus-Çamlıyayla ve Tarsus- Sebil arası sivil 5.75,öğrenci 3 TL olarak ücretlendirilecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
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