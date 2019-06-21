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Tarsus Belediyesi’nin 151. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi 151.

21 Haziran 2019 Cuma 11:13
Tarsus Belediyesi’nin 151. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi 151. kuruluş yılını, kültür, sanat etkinliklerinin yanı sıra Tarsus’un tarihine ışık tutacak konferanslar düzenleyerek kutluyor.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatları doğrultusunda oluşturulan komisyon tarafından planlanan “Tarsus Belediyesi’nin 151.Kuruluş Yılı” etkinlikleri büyük ilgi görürken, etkinlikler kapsamında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlenen konferanslarda Tarsus’un tarihi geçmişine yolculuk yapıldı.


Konferansın açılış konuşmasını yapan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, odalarının Tarsus’un eğitim, sanayi ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri her koşulda desteklediğini vurgulayarak, "Özellikle kentimizin tarihi değerlerinin, bilinmeyen yönlerini belgelere dayandırılarak ortaya çıkarılması ve turizm açısından gelişimi için yapılması gerekenler konusunda ki çalışmaların içinde yer almaktadır. Ben Tarsus’un geçmişine ışık tutacak bu çalışmaların altına imza atan başta Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Başkan Bozdoğan ise 151. yılın bir kent için özellikle kentleşme için her ne kadar politik, ekonomik, sosyal, kültürel de olsa çok büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bir kenti değerlendirirken bazen devletleri, imparatorlukları değerlendirdiklerini vurgulayan Bozdoğan, "Nereye geldiler, ne yaptılar diye, 10 bin yıllık bir kentte de elbette ki büyük bir tarih var. Bir tarafta Hititliler, Asurlular bir tarafta Osmanlılar ve Bizanslılar ama hiç yok olmayan bir şehir. Yani genel olarak baktığınız zaman Tarsus, imparatorluklardan ve devletlerden daha üstün bir şehir ve bu şehir hiç bir zaman yenilmiyor, sürekli varlığını devam ettiriyor. Eminim bir 10 bin yıl, 20 bin yıl daha geçse Tarsus hiç bir zaman yok olmayacak. Tarsus’u gezdiğinizde Osmanlılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan birçok görüntüleri çok rahat görebilirsiniz. Bizim en büyük mücadelemiz o dönemlerin izlerine sahip çıkarken, Cumhuriyet medeniyetini de en güzel şekilde temsil ederek geleceğe daha modern ve sosyal bir kenti taşımayı başarmamızdır. Tabi bu bir çarpık kentleşmeyle değil, elbette ki daha estetik bir kenti meydana getirmekle olacak, buna bizler bir kentsel devinim diyoruz. Daha iyi bir şekilde de kentsel devrim. Bunu başarmak zorundayız. Bunun sorumluluğunu çok iyi biliyorum ve özellikle de 151. yılındaki bir belediyede belediye başkanı olduğum için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Elbette kalıplaşmış biçim ya da biçimciliğin ötesinde buna karşı olacak olan daha özgün, sosyal ilişkiler içerisindeki insanların ve kendi kaderini çizebilen aynı zamanda bireysel gayretleri ve becerilerini öne çıkartan hayal ettiğimiz bir kentsel devrimi eminim sizlerle birlikte, Tarsus halkıyla birlikte başaracağız. Beni çok mutlu ediyor yani 151. yılındaki bir kentte bunları konuşabilmek ve bu kentin gelecekteki görüntüsünü çizebilmek ve bunu çizerken de elbette halkla birlikte, hani daha katılımcı olaraktan bu yönetimi göstermek anlayışı bana çok heyecan veriyor. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Dr. Sacit Uğuz, ’151. yılında Tarsus Belediyesi kuruluş ve Gelişimi” hakkında sunum gerçekleştirdi. Ardından Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Songül Ulutaş ise ’Bir Akdeniz limanın kapanış hikayesi” adlı konferansını verdi.


Konferansların ardından Bozdoğan, konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:13
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