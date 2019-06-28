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Tarsus Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye çalışanlarına yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Hizmet Modeli Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 13:37
Tarsus Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye çalışanlarına yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-Hizmet Modeli Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.


Eğitim ve çalıştay Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Dr. Ali Naci Yıldız, uzman Dr. Enes Çakmakkaya, Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı iş sağlığı güvenliği uzmanı Selim Çakmakçı’nın sunumları ve saha bilgilendirme çalışmalarıyla başlandı. Çalıştaya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Belediye Başkan yardımcıları Ünzile Kuru, Ali Dinsever, Serap Kurtçu, Muttalip Boboşoğlu, Tarsus Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Süleyman Metin, Tarsus Sosyal Güvenlik Merkezi Bağkur birim sorumlusu Ali Esirgemez ve belediye çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli, İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların çalışma ortamlarında karşılaşacakları sağlık sorunları ve mesleki sorunlarının ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. İş sağlığı güvenliği sadece çalışanların değil iş yerlerinin ve üretimin lehine olan çalışmalardır. Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’ın sağlık projeleri arasında bana göre en büyüğü iş sağlığı ve güvenliği mesleki hastalıklar tıp merkezidir. Biz bu proje sayesinde tıp merkezi konusunda çok heyecanlıyız, çok inançlıyız ve biliyorum ki değerli akademisyenlerimizin katkı ve katılımlarıyla başarılı çalışmaların altına imza atacağız" dedi.


Çalıştay’ın ilk sunumunu yapan, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Dr. Ali Naci Yıldız, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının alınacak tedbirler ve bilgilendirmeler sayesinde doğal afetler dışında, tamamının önlenebilir olduğunu söyledi.


Tarsus Belediye yerleşkesinde gerçekleştirilmeye başlanılan ve 3 gün sürecek olan çalıştayda belediyenin uygulayabileceği konular ve projeler hakkında istişarelerde bulunulacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:37
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