0553 313 94 23

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151.

18 Haziran 2019 Salı 16:47
Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak. Kutlama etkinlikleri, yarın usta Caz Piyanisti Hakan Ali Toker’in konseri ile başlayacak.


Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kuruluş kutlamalarının açılış programı yarın saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak. 19-20 ve 26 Haziran tarihlerinde planlanan kuruluş etkinlikleri kapsamında konser ve konferanslar düzenlenecek. Kutlamaların yarınki bölümünde saat 19.30’da açılış konuşmasının ardından, geçmiş dönemlerde Tarsus’a hizmet etmiş olan yaşayan eski belediye başkanlarına plaket takdimi gerçekleştirilecek. Ardından araç trafiğine kapalı olan Yarenlik alanında usta Caz Piyanisti Ve Besteci Hakan Ali Toker, Klasik Türk Müziği’nden uyarladığı caz eserleriyle Tarsuslu hayranlarıyla buluşacak.


Program kapsamında 20 Haziran Perşembe günü ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) toplantı salonunda Mustafa Kemal Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sacit Uğuz’u konuşmacı olarak katılacağı, “151. Yılında Tarsus Belediyesi Kuruluş ve Gelişimi” ve Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Ulutaş’ın “Bir Akdeniz Limanın Kapanış Hikayesi” konulu konferansları düzenlenecek.


Etkinlik kapsamında 26 Haziran 2019 Çarşamba günü de TTSO’da Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Deniz Kaplan “Tarihte Bir Başkent Tarsus”, Arkeolog Hüseyin Adıbelli tarafından da “Tarsus’ta Turizmin Yeri; Dün, Bugün ve Yarın” konulu konferanslar gerçekleştirilecek.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye geçmişinin çok eskilere dayandığını belirterek, “1868 yılında kurulan belediyemizden bugüne kadar maalesef herhangi bir arşivin olmaması çok üzücü. Belediyemiz köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra, Tarsus 10 bin yıllık bir şehir. Bünyesinde birçok değeri barındırmasına rağmen, kentimizin tanıtımı bugüne kadar istenilen düzeyde yapılamadı. Biz bu değerleri tüm dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna yönelik birçok projemiz var. Kentimizi hak ettiği seviyeye ulaşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Halkımızdan ricamız, el ve gönül birliği kentimize sahip çıkmaya ve tanıtmaya davet ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:47
  1. konser
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi
    1. Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim..
    2. Müslüman kardeşler kimdir? Müslüman..
    3. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı,..
    4. Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddet Ve Erken..
    5. Gültak, Akdeniz Kent Konseyi’nde proje..
    6. Güven, yıldırım ve yunus timleri,..
    7. "Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir..
    8. BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil..
    9. Otomobil elektrikli bisiklet ve..
    10. Tosya’da yaz Kur’an Kursları başladı
    11. İhvan nedir? İhvan kime denir?
    12. Piyasaya sahte para süren kalpazanlar..
    13. Akçaabatlı miniklerden örnek davranış
    14. Jandarma ekipleri, Libyalı turistin..
    15. Mursi için Tosya’da Gıyabi Cenaze..
    16. Trump ve Xi Japonya’daki G-20..
    17. Döviz kurları
    18. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    19. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    20. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması