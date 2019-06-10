0553 313 94 23

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki zincirleme trafik kazası

Beş aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların sayısı 16 olarak açıklandı

10 Haziran 2019 Pazartesi 01:43
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki zincirleme trafik kazası

ADANA (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki yolcu otobüsüyle üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısının 16 olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, M.A.K. idaresindeki 27 YG 542 ve Y.Ç'nin kullandığı 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri ile 3 otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişinin daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Böylece kazada daha önce yaralandığı açıklanan 14 kişi ile birlikte yaralananların sayısı 16'ya yükseldi.

İlk belirlemelere göre kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Kazanın ardından sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 01:43
  1. Adana
  2. kaza
  3. otobüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü
    1. Nijerya'da silahlı saldırılar: 25 ölü
    2. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki..
    3. İşte İmamoğlu'nun özel jetinin..
    4. Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı
    5. İmamoğlu 'şehit' paylaşımı yaparken..
    6. "İran'la yapılacak bir anlaşmada bölge..
    7. Hatay’lı şehidin naaşı memleketine..
    8. Beyoğlu’nda bir evin balkonu çöktü:..
    9. Gaziantep'te fabrika yangını
    10. İzlandalı vatandaştan Emre..
    11. Sındırgı’da ev yangını
    12. Moldova Cumhurbaşkanı görevinden..
    13. Mısır, Filistin uzlaşı görüşmelerine..
    14. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    15. Haluk Levent’ten lösemi hastası baba..
    16. Batman'da yıldırım düşen ekili alanda..
    17. A Milli Takım’a İzlanda’da büyük..
    18. Kurşunlu açıklarında bozulan yattan..
    19. Almanya'da camilere saldırı
    20. İzlanda'da Milli Takım'a karşı büyük..
    21. Burak Yılmaz’dan İzlandalı yetkililere..
    22. Arıza yapan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
    23. Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu
    24. Altun’dan şehit Aybüke öğretmen..
    25. Bursa’da yat arıza yaptı: 3 kişi kayıp
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2019
    27. Çin'e karşı yüzbinlerce kişi sokağa..
    28. Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu
    29. Bilecik’teki yangın kontrol altına..
    30. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi
    Bölgesel yağlanmaya doğal çözüm | Aktar tarifi
    Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti
    Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali Yıldırım'ın teklifini reddetti
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması: Dünya şampiyonunu yendik
    Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması: Dünya şampiyonunu yendik
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!