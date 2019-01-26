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TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı

Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Antalya'da hortumun zarar verdiği tarım alanlarında 60 kişilik eksper grubunun hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek "Planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız." dedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:35
TARSİM, Antalya'da 60 eksperle hasar tespit çalışmasına başladı

Satoğlu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum nedeniyle hasarların oluştuğu tarım alanlarında incelemelerde bulundu ve Antalyalı üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Satoğlu, Antalya'nın sahil kıyısı boyunca hem sera hem de açık tarımsal alanda hasarların oluştuğu ciddi bir afet yaşandığını söyledi.

Afetin ağırlıklı olarak hortum, fırtına ve dolu şeklinde kendisini gösterdiğini dile getiren Satoğlu, "Önceki günden itibaren TARSİM'e 500 civarında sera, 400 civarında da açık alanda hasar ihbarı geldi. Bu sayının toplamda 1500'e kadar çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.

- 60 eksper sahada

İhbarlar doğrultusunda TARSİM tarım sigortaları eksperlerinin sahada çalışmalarına başladığını belirten Satoğlu, şunları söyledi:

"60 kişilik eksper grubumuz sahada hasar tespitlerini yapıyorlar. Tahminimize göre pazar gününe kadar bu tespitler tamamlanacak ve planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız. Çok hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. En azından üreticilerimizin afet kaynaklı bu mağduriyetlerini gidermiş olacağız. Pazar gününe kadar tespitler tamamlanacak, daha sonra net tabloyu görmemiz mümkün olacak. Geçen yılki afette Antalya'ya ödediğimiz rakam yaklaşık 25 milyon lira. Bu yıl bunun çok daha üzerinde bir hasar ödemesi Antalyalı üreticilerimize yapmış olacağız."

Antalya'da son yıllarda doğal afetlerin yoğun yaşandığını ve bu durumun Antalyalı üreticilerin TARSİM tarım sigortalarına karşı duyarlılığı artırdığını ifade eden Satoğlu, afetlerin şiddetinin artmasıyla tarımsal alanlarda sigorta ihtiyacının da gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

 

- Sigortalılık oranı yüzde 50 oranında arttı

Geçen yıl Antalya'da sigortalı sera alanının yaklaşık 40 bin dekar civarındayken bu yıl bu rakamın 60 bin dekarın üzerine çıktığını anlatan Satoğlu, seralardaki sigortalıkta yüzde 50 oranında artış gerçekleştiğini bildirdi.

Antalya'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 48 bin civarında üretici bulunduğunu belirten Satoğlu, "Poliçe sayımız ise yaklaşık 26 bin. Yani ÇKS kayıtlı üreticilerimizin yarıdan fazlası TARSİM poliçesi yaptırıyor. Afetlerin getirdiği sonuçlara karşı üreticilerimiz kendilerini korumaya çalışıyor." diye konuştu.

Satoğlu, tarım sigortasının artık gübre, tohum, ilaç gibi bir ihtiyaç olarak görülmesini istedi ve üreticileri TARSİM'e davet etti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:35
  1. Antalya
  2. doğal afet
  3. hortum
  4. sera
  5. TARSİM
  6. Yusuf Cemil Satoğlu

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