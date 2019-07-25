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"Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir Höyüğün Anatomisi" konferansı

Gözlükule Höyüğü Kazı Başkanı Prof.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
"Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir Höyüğün Anatomisi" konferansı

Gözlükule Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Özyar,"Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir Höyüğün Anotomisi" adlı konferansta, çalışmalar ve gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında bilgi verdi.


Tarsus Belediyesi kuruluşunun 151. yılı etkinlikleri kapsamından Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu, arkeologlar, kazı ekibi ve vatandaşlar katıldı.Geçmişi 10 bin yıla dayanan ve birçok medeniyete başkentlik yapmış kentte yapılan incelemelerde yaşamın kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Başkan Bozdoğan, "Öyle bir kentte yaşıyoruz ki yer altında olan ve gün yüzüne çıkarılmasını bekleyen birçok eser var. Açık hava müzesi konumundaki kentimizin değerini maalesef yıllardır anlatamadık ve var olmanın algısını yaşatamadık. Eminim ki bunu hep birlikte başaracağız ve bunu yaparken de akademik olarak da katkıda bulunacak olan hocalarımızdan gerekli desteği alacağımızı umuyoruz. Bu bağlamda höyükte keşif süreci devam ederken, kentimizin tarihine ışık tutacak önemli çalışmalarda bulunan Aslı Özyar ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.


Prof. Dr. Aslı Özyar ise, “Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na geçiş süresinde yaşanan değişim ve devamlılıklar incelenmektedir. Neolotik döneme ait olan bu yerleşim yerinde yeni keşifler elde ediyoruz. Yeni kazılardan çıkan etütlük arkeolojik malzemeleri üzerinde merkezimizde çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuşmalarının ardından Kazı Başkanı Özyar, höyük ve araştırma merkezi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Programın sonunda Başkan Bozdoğan Özyar’a plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
  1. doğa

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