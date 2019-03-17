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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı Bulgaristan'ı harekete geçirdi

Yeni Zelanda’da iki camiye saldıran haçlı teröristi Brenton Tarrant’ın geçen yıl araç kiralayarak Bulgaristan’da Osmanlı-Rus savaşında çatışmaların yaşandığı tarihi yerleri gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından güvenlik uzmanları, ülkede silahlı eğitim alan milis gruplarının mercek altına alınması gerektiğini belirtiyor.

17 Mart 2019 Pazar 16:33
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı Bulgaristan'ı harekete geçirdi

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen haçlı teröristi Brenton Tarrant'ın geçen yıl Kasım ayında gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından gözler ülkedeki paramiliter gruplara çevrildi. Bulgar güvenlik uzmanları, Tarrant’ın ülkedeki paramiliter gruplarla bağlantısının olup olmadığının araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Yeni Zelanda’da iki camiye saldıran Brenton Tarrant’ın geçen yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında araç kiralayarak Bulgaristan’da Osmanlı-Rus savaşında çatışmaların yaşandığı tarihi yerleri gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından güvenlik uzmanları, ülkede silahlı eğitim alan milis gruplarının mercek altına alınması gerektiğini belirtiyor. Ulusal İstihbarat Servisi (NSO) eski başkanlarından Dimo Gaurov, basına yaptığı açıklamada Tarrant’a bilgi aktaran paramiliter oluşumların incelenmesi gerektiğini kaydetti. Gaurov, Tarrant’ın Bulgaristan ziyaretinin organize bir şekilde gerçekleştirildiği olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye sınırında eğitim kampları var

Avrupa’da yükselen ırkçılıkla beraber aşırı sağ görüşlü üyelerden oluşan sivil milis grupların sayısı da artıyor. Bulgaristan’da bu grupların sayısının yaklaşık 15 olduğu biliniyor. Bu oluşumların başında ‘Bulgar Askeri Birliği-Vasil Levski’ ve 'Şipka Bulgar' milisleri geliyor. Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri eğitim kampları bulunan ve kendilerini milliyetçi olarak adlandıran bu gruplar, askeri üniformalarıyla sınır hattında devriye geziyor. Kamuflaj, kurşun geçirmez yelek, kar maskesi ve Kalaşnikof tüfeklerle kendi çektikleri eğitim videolarını internette yayınlayan Bulgar milisler, Osmanlı’ya karşı savaşmış ihtilalcilerin devamı olduklarını belirtiyor. Emekli Rus istihbarat uzmanlarının zaman zaman eğitim verdiği Bulgar milis grupların Doğu ve Batı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ benzer paramiliter gruplarla koordineli hareket ettikleri ifade ediliyor. Bulgar kamuoyuna kendilerini vatansever olarak lanse eden silahlı milisler, internet üzerinden bağış ve üye topluyor. Bulgar gözlemciler, Türkiye sınırına mülteci avına da çıkan Bulgar milis grupların güvenlik birimleri tarafından mercek altına alınması gerektiğini vurguluyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:33
  1. Yeni Zelanda
  2. haçlı teröristi Brenton Tarrant
  3. Bulgaristan
  4. Ulusal İstihbarat Servisi (NSO)
  5. Osmanlı-Rus savaşı
  6. Dimo Gaurov
  7. Bulgar Askeri Birliği-Vasil Levski
  8. Şipka Bulgar
  9. Emekli Rus istihbarat uzmanları
  10. Bulgar milis grupları
  11. Türkiye sınırı
  12. Osmanlı
  13. paramiliter gruplar

YORUM YAZ

  • AustAust10 dk önce
    brenton tarrant Avustralya terör kanunlarına göre mahkemesi bile gerekmeden ve Avustralya'ya dönmesi beklenmeden hemen şimdi Avustralya vatandaşlığından atılması gerekiyor. Terör kanununu Suriye savaşına katılan müslüman kimliklilere işlettiler ama Scott Morrison, hristiyan terörist brenton'a terörist demekten özenle kaçındı ve bu kanun o ite işletilmedi.

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