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Tarrant, Pakistan ziyareti sonrasında "Dünyanın en iyi kalpli insanları" yazmış

Kendini beyaz milliyetçi olarak tanıtan Christchurch katliamcısı Brenton Harrison Tarrant’ın, Kuzey Kore ve Pakistan’a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Tarrant, Pakistan ziyareti sonrasında "Dünyanın en iyi kalpli insanları" yazmış

Kendini beyaz milliyetçi olarak tanıtan Christchurch katliamcısı Brenton Harrison Tarrant’ın, Kuzey Kore ve Pakistan’a sırt çantasıyla yaptığı geziler sırasında köklü bir değişiklik geçirdiğine inanılıyor. Tarrant’ın Pakistan’da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.


Yeni Zelanda’da cami katliamının bir numaralı zanlısı Brenton Harrison Tarrant’ın Kuzey Kore’nin Ryanggang eyaletindeki Samjiyon Büyük Anıtı’nı ziyaret ettiği ve bir tur grubuyla poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı. Tarrant’ın ayrıca geçtiğimiz yıl Pakistan’a yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştığı bildirildi. Tarrant’ın Pakistan’da çekildiği fotoğrafların altına, "Dünyanın en ciddi, iyi kalpli ve misafirperver insanıyla dolu inanılmaz bir yer" yazması da dikkat çekiyor.


Yeni Güney Galler’deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant’ın babasının temizlik görevlisi, annesinin İngilizce öğretmeni olduğu, kendisinin ise kişisel antrenör olarak çalıştığı açıklandı. Tarrant’ın, babasının ölümünden sonra kendisine kalan mirasla bitcoin alış satışı sayesinde kazandığı paralarla seyahat ettiği ortaya çıkarıldı.


2009 ve 2011 yılları arasında çalıştığı Grafton spor salonundaki eski patronu Tracy Gray, Tarrant’ın geziden sonra değiştiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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