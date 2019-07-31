Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan otomobilin sürücü yaralandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan otomobilin sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkhan-Yalangoz karayolunda meydana geldi. Yalangoz yönünden, Kırıkhan istikametine giden İ.S. yönetimindeki 31 ACL 091 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmsı neticesi yolun kenarında bulunan pamuk tarlasına uçtu. Otomobil sürücüsü İ.S. yaralandı. Olay yerinden geçen sivil araçla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

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