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Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı

Diyarbakır-Çınar karayolunda lastiği patlayan arı kovanı yüklü kamyon tarlaya uçtu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı

Diyarbakır-Çınar karayolunda lastiği patlayan arı kovanı yüklü kamyon tarlaya uçtu. Alev alan kamyon cayır cayır yanarken içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Çınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Mazıdağ ilçesinden Diyarbakır’a seyir halinde olan ve arı kovanı taşıyan kamyonun lastiği patladı. Tarlaya uçan kamyonun yakıt deposu alev aldı. Cayır cayır yanan kamyonda bulunan 3 kişi can havliyle kendilerini dışarı attı. Kamyonda bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürme çalışması başlattı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:37
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