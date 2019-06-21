Tarlasını sürerken traktörü alev aldı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasını süren çiftçinin traktörü bir anda yanmaya başladı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasını süren çiftçinin traktörü bir anda yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü traktör kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Akvadi Mahallesi’nde bulunan tarlalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ali Ateş isimle vatandaş, 09 ZK 067 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktör yanmaya başladı. Traktörden alevlerin çıktığını fark eden Ateş, traktörden atlayarak kendisini kurtardı, traktör ise tarlanın kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Ateş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası traktör kullanılamaz hale geldi.

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